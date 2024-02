Abuso edilizio a Milano, il Comune cerca di autotutelarsi con una delibera

Il Comune di Milano cerca di “autotutelarsi” con una delibera che detta le nuove linee di indirizzo nel settore urbanistico, a seguito delle tre inchieste già chiuse della procura di Milano sul presunto abuso edilizio. In via cautelativa l’assessorato all’Urbanistica corre ai ripari chiedendo alla propria struttura che le pratiche simili a quelle finite nel mirino degli inquirenti - in via Crescenzago, in via Stresa e a Piazza Aspromonte -, per cui ancora non è stato rilasciato il titolo edilizio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi