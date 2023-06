Abuso edilizio, la Pa deve motivare l'acquisizione delle aree aggiuntive di Massimo Frontera

Link utili Tar Lazio, Roma, Sezione II, sentenza del 12 giugno 2023, n. 9912 Lazio

Il Tar Lazio ricorda che l'amministrazione deve anche indicare con precisione l'estensione dell'area











Il proprietario di un edificio realizzato senza titolo - oggetto di una ordinanza di demolizione (non eseguita) e successivamente di una acquisizione al patrimonio comunale dell'intera area in cui è collocato il manufatto abusivo - ha ottenuto dal Tar Lazio l'annullamento del provvedimento di acquisizione da parte del comune contestando che avesse riguardato l'intera superficie del terreno e non solo l'area interessata dall'abuso. Il ricorrente ha contestato in particolare che l'ente locale che ha...