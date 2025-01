Aeroporto di Bologna, in due anni nuovi cantieri per 100 milioni di euro

«Una crescita record non sarà mai negativa per un manager di un aeroporto, siamo reduci sicuramente da un anno impegnativo, ma meglio le difficoltà che stiamo affrontando in Italia, dove il traffico aereo ha già superato i livelli del 2019 pre-Covid, che le preoccupazioni dei colleghi in Germania e Francia per la debolezza dei loro rispettivi mercati». Nazareno Ventola, dal 2013 direttore generale e da dieci anni anche amministratore delegato dell’Aeroporto di Bologna, commenta così il record storico...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi