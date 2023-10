Affidamento di spazi pubblici per impianti pubblicitari, serve sempre la gara di Pippo Sciscioli

Non è consentito ai Comuni rilasciare a imprese di pubblicità, e a privati in genere, autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico in assenza di procedure di evidenza pubblica. I beni appartenenti al demanio del Comune rappresentano una risorsa evidentemente limitata e scarsa, in quanto ricadenti sul territorio comunale, sicchè il loro utilizzo, in tali casi, non è fine a se stesso ma collegato allo svolgimento di un’attività economica da parte di un’impresa e cioè lo sfruttamento pubblicitario.

La sentenza n. 8311/2023 del Consiglio di Stato, che ha chiuso un contenzioso riguardante il Comune di Milano, si pone come paradigmatica in un ambito che spesso registra prassi ancora scorrette dei Comuni, che si limitano a rilasciare autorizzazioni per l’occupazione di beni e spazi pubblici direttamente a imprese del settore pubblicitario che ne fanno richiesta, obliterando la necessaria gara.

Questo, poiché, essendo contingentato il mercato degli spazi pubblici destinati agli impianti pubblicitari, è necessaria la sottoposizione a procedure pubbliche e trasparenti di attribuzione ai privati di utilità economicamente appetibili.

Del resto, anche se si attribuisse la prevalenza al momento privatistico dell’attività di prestazione di servizi pubblicitari, ritenendo che essa sia interamente soggetta a regime autorizzatorio, il modulo della gara pubblica appare comunque necessario alla luce dell’articolo 12 della Direttiva n. 123 del 2006 (Direttiva Bolkestein), secondo cui, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

In altre parole, ciò che rileva per il diritto dell’Unione Europea è «l’effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell’attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un’attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell’ambito dell’ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull’assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi».

In ogni caso, l’ autorizzazione (preceduta da gara) avrebbe una durata limitata adeguata e non potrebbe prevedere la procedura di rinnovo automatico. Quindi, per una best practice i Comuni:

• dovrebbero a monte essere muniti di un piano generale degli impianti pubblicitari e del relativo regolamento, approvati dal Consiglio Comunale;

• individuare i lotti o gli spazi pubblici su cui consentire l’installazione degli impianti pubblicitari;

• indire il bando per il rilascio delle concessioni alle ditte aggiudicatarie in relazione agli spazi individuati;

• rilasciare, in favore delle ditte stesse, le concessioni e i correlati titoli autorizzativi con durata limitata nel tempo e senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza.