Agcom: per i servizi pubblici opzione in house solo con motivazione rafforzata di Amedeo Di Filippo

L’Autorità ha esaminato le deliberazioni con cui un Ato ha costituito una società interamente partecipata per la gestione integrata dei rifiuti urbani









Per i servizi pubblici locali l’affidamento inhouse deve ancora essere giustificato da una motivazione “rafforzata” o “qualificata”. Lo ha affermato l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato con l’atto AS1918.

Il caso

L’Autorità ha esaminato le deliberazioni con cui un Ato ha costituito una società interamente partecipata alla quale affidare inhouse il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ritenendole viziate per la in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del Dlgs 201/2022, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: il primo vieta agli enti di governo dell’ambito di partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete, al fine di garantire il rispetto del principio secondo cui, a livello locale, le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente; il secondo ha differito l’applicabilità dell’articolo 6, comma 2, al 30 marzo 2023, con riferimento alle sole partecipazioni degli enti d’ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di consentire l’attuazione di Piani di ambito.

La sezione di controllo della Corte dei conti ha ritenuto che, per beneficiare di tale deroga, entro il 30 marzo 2023 gli enti d’ambito avrebbero dovuto non soltanto acquisire la partecipazione societaria, ma anche aver affidato il servizio di gestione dei rifiuti e aver stipulato il relativo contratto di servizio. Nonostante questa presa di posizione, l’autorità ha ritenuto di provvedere alla costituzione della nuova società in house a intera partecipazione pubblica con capitale sociale iniziale interamente sottoscritto dal medesimo ente, con il proposito di affidare alla stessa la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, contestando la posizione espressa dalla locale Corte dei conti e ritenendo di potersene discostare in quanto tale interpretazione avrebbe privato di portata applicativa il comma 2 dell’articolo 33.

La scelta

Di diverso avviso l’Agcom, secondo cui la ratio della deroga introdotta per i servizi di gestione dei rifiuti urbani è diretta unicamente a consentire l’attuazione dei Piani di ambito e quindi di permettere agli enti di governo di completare entro un tempo definito un processo già avviato e in via di definizione. Ritenere che il contratto di servizio con la società i house possa essere sottoscritto anche in data successiva al 30 marzo 2023 consentirebbe all’ente la facoltà di rendere operativa la società anche oltre detto termine.

Nel caso di specie, è utile scandagliare le ragioni per le quali la scelta di affidare il servizio inhouse risulta incongrua, utili a meglio inquadrare i presupposti che rendono l’affidamento legittimo ed economico. Per quanto concerne il presupposto minore onere economico per la collettività, dovuto al fatto che nell’inhouse providing è possibile non corrispondere un utile di mercato all’impresa che svolge il servizio, Agcom sostiene che la necessità di garantire l’equilibrio economico finanziario del contratto di servizio pubblico richiede la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale, tramite il riconoscimento di un utile ragionevole e tale principio è valido a prescindere dalla modalità di affidamento. La mancata copertura dei costi di capitale sarebbe, infatti, non priva di conseguenze, anche a carico della collettività, in quanto l’impresa sarebbe impossibilitata a rivolgersi al mercato dei capitali per reperire finanziamenti utili a realizzare gli investimenti, restando interamente dipendente da risorse pubbliche a fondo perduto. D’altro canto, la valutazione deve tenere conto anche dei risparmi conseguibili attraverso i ribassi derivanti dall’espletamento della procedura di gara, i quali ben potrebbero compensare l’eliminazione della corresponsione dell’utile.

Le motivazioni

Quel che traspare dall’atto dell’Agcom è la particolare attenzione che gli enti devono dedicare alla scelta dell’inhouse, giudicata non buona in sé ma unicamente se e nella misura in cui le valutazioni comparative restituiscono un effettivo vantaggio nell’adozione di tale modello gestionale. Critica per questo la procedura nella parte in cui conferisce un punteggio maggiore all’inhouse, in ragione per esempio di una migliore trasparenza gestionale derivante dall’obbligo di controllo analogo o dei costi del servizio più bassi per la mancanza di utili di impresa, fattori che determinano una disparità di giudizio ritenuta non giustificabile o ragionevole. Fuori misura è anche la durata dell’affidamento, pari a quindici anni, in quanto gli articoli 202 e 203 del Dlgs 152/2006 la prevedono per i soli affidamenti mediante procedura a evidenza pubblica e non anche per quelli inhouse.