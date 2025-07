Agenzia del Demanio, 80 milioni per l’ex Città dello Sport a Roma

L’illuminazione dell’iconica Vela dell’architetto Santiago Calatrava, ha sancito la consegna alla città di Roma dell’area del restauro dell’Ex Città dello Sport di Tor Vergata, opera incompiuta per oltre 15 anni. Un’operazione che ha richiesto un investimento di 80 milioni di euro, per il livello di degrado dell’area, realizzata con fondi stanziati dal ministero dell’Economia, dall’Agenzia del Demanio e dalla Struttura commissariale per il Giubileo. Sarà una nuova infrastruttura pubblica al servizio...

