Aggiudicazioni. A Fisia impianti la rete fognaria di Vicenza per 91,1 milioni di Alessandro Lerbini

Information development and automation vince la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione idrica dell’Ato Unica Molise per 49 milioni









Opere alle reti fognarie al via a Vicenza. Viacqua ha assegnato all’Ati guidata da Fisia impianti l’appalto integrato per la progettazione esecutiva, la bonifica bellica e l’esecuzione di lavori di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ad esso afferenti. Il bando da 91.183.537 euro riguarda l’ampliamento Casale, di cui le opere di I°step , compresa la gestione - conduzione, l’assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dell’impianto. La gara è stata aggiudicata per un valore di 91.137.605 euro.





Information development and automation ha vinto invece la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori relativi alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti di distribuzione idrica dell’Ato Unica Molise con fondi Next Generation EU - Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 2 - Componente C4, Investimento 4.2. Grim ha assegnato la gara da 50.704.745 euro per 49.064.966 euro.

Le principali aggiudicazioni della settimana