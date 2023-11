Al via il nuovo portale per il monitoraggio dei permessi legge 104 di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La rilevazione viene condotta attraverso la compilazione di un questionario online disponibile sulla piattaforma web PerlaPA

Taglia il nastro di partenza il nuovo applicativo messo a punto dalla Funzione pubblica per l’invio dei dati necessari a popolare la banca dati che contiene le informazioni relative ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni al mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992. La notizia è stata data in questi giorni sulla piattaforma web «PerlaPA».

La rilevazione

La «rilevazione permessi ex legge 104/1992 è la banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 accordati ai pubblici dipendenti, con lo scopo di consentirne il monitoraggio e il controllo sul legittimo utilizzo.

Anche in questo caso, la rilevazione, che viene condotta attraverso la compilazione di un questionario online disponibile sulla piattaforma web PerlaPA, è effettuata annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicando i dati riferiti all’anno precedente.

Non si registrano disposizioni di legge che prevedono espressamente delle sanzioni per il mancato o ritardo invio della comunicazione nei termini ivi previsti ma la formulazione contenuta nel comma 5 della legge n. 183 del 2010 pone in capo alle amministrazioni pubbliche un vero e proprio obbligo nell’adempiervi.

Il nuovo portale

Le nuove funzionalità dell’applicativo reingegnerizzato vengono illustrate dalla Funzione pubblica attraverso dei video tutorial.

L’autenticazione alla procedura può avvenire con le credenziali PUA (Punto unico di accesso del dipartimento della Funzione pubblica) o, in alternativa, sarà possibile entrare con i sistemi SPID, CIE o CNS.

Sarà possibile per gli operatori candidarsi a responsabile o come inseritore per conto dell’amministrazione.

I tutorial spiegano, passo dopo passo, le modalità nell’inserimento dei dati.

Viene precisato che i permessi fruiti devono essere inseriti dall’amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e in caso di dipendente in comando questo sarà censito dall’amministrazione presso cui viene comandato.

Le informazioni richieste sulla fruizione del permesso sono rimaste pressoché invariate rispetto alla precedente piattaforma, restando confermata l’impossibilità di inserire frazioni di ora.

Per i permessi per l’assistenza a persone disabili, anche al fine di recepire le novità contenute nel d.lgs. 105/2022, viene previsto un box per indicare se altre persone fruiscono dei permessi per lo stesso assistito.

La Funzione pubblica ricorda infine che la comunicazione dei dati per l’anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma e che non saranno presi in considerazione i dati inseriti per lo stesso anno, nella banca dati in dismissione.