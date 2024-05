Alloggi universitari, arriva Manenti

Il nuovo Mr Housing, previsto dal decreto Pnrr per accelerare la caccia a 60mila posti letto per gli studenti, sarà in realtà Miss Housing. Per ricoprire la carica di commissario straordinario per gli alloggi universitari - una figura voluta dalla ministra Anna Maria Bernini per centrare l’unico target rimasto nel Pnrr e introdotto con il decreto Pnrr 4 (il Dl 19/2024, convertito dir ecente con la legge 56/2024) - la scelta è caduta su Manuela Manenti. L’ufficialità è attesa per oggi. Manenti, ingegnere...

