Ambiente, legittimo l’annullamento d’ufficio di Aia e Via per falsa rappresentazione della realtà

È legittimo l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) e della valutazione di impatto ambientale (Via) se il richiedente ha rappresentato uno stato dei luoghi che si è rivelato diverso da quello reale. Questa la conclusione del Consiglio di Stato in una sentenza con la quale è stata respinta in appello la richiesta di un’azienda che si era vista annullare dalla Regione Lazio un’autorizzazione relativa a un impianto di trattamento rifiuti. La decisione dell’amministrazione...

