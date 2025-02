Amministrative, 448 Comuni prossimi al voto

Il calendario dice che mancano poco meno di due mesi all’arrivo della primavera. Qualche giorno in più e si celebreranno le elezioni in 448 Comuni, di cui 268 del Trentino Alto Adige e 65 valdostani. I primi andranno al voto il 4 maggio, i secondi in autunno. Tutti gli altri tra il 15 aprile e il 15 giugno. Esenti dal fenomeno solo due regioni: Toscana e Umbria.

Pochissimi sindaci uscenti hanno già adempiuto alla relazione di fine mandato. Quello strumento che deve essere redatto dal responsabile ...