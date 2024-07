Ampliamenti, superare la soglia ammessa non comporta la demolizione di tutta l’opera

Il fatto che l’ampliamento del manufatto abbia superato la soglia volumetrica del 20% non implica che debba essere interamente demolito. Con questa motivazione il Tar della Toscana, con lasentenza numero 779/2024 ha accolto il ricorso di una persona che aveva presentato istanza contro l’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Viareggio, in merito a un vano ad uso residenziale realizzato con materiali leggeri sulla terrazza di un appartamento e dei pannelli in canniccio e legno posti sul parapetto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi