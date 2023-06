Anac al Parlamento: L'abuso d'ufficio va rivisto, non cancellato di Flavia Landolfi

I rilievi dell'Authority guidata da Giuseppe Busia per la Commissione giustizia della Camera: «Vuoto normativo e contro il diritto internazionale, meglio riformare»









Si schiera contro l'abolizione del reato di abuso di ufficio, ma è invece favorevole a una sua rivisitazione in chiave più garantista l'Authority anticorruzione guidata da Giuseppe Busia. E mette nero su bianco la necessità di un «adeguato bilanciamento» tra le esigenze di stringere il campo, e limitare «una eccessiva estensione del sindacato penale» ai danni dei funzionari pubblici, sindaci in testa, «permettendo al tempo stesso di assicurare perseguibilità anche in sede penale di quelle condotte...