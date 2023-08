Anac: la presidenza di un Ater e anche di un ente di diritto privato in controllo pubblico sono compatibili di Manuela Sodini









La contestuale titolarità degli incarichi di Presidente di un'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) e di Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico non dà luogo a un'ipotesi di incompatibilità, in quanto l'assetto dell'Ater attribuisce al Presidente poteri per lo più di rappresentanza e istituzionali e non poteri gestionali. Questa la sintesi che si trae dalla delibera Anac n. 310/2023 che si è espressa su un'ipotesi di incompatibilità.

La delibera prende le mosse...