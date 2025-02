Anas, nel 2024 spesi 1,62 miliardi nella manutenzione programmata della rete (+6,3%)

Nel 2024 Anas ha speso per interventi di manutenzione programmata 1.620 milioni di euro, il 6,3% in più rispetto al 2023. Lo comunica l’azienda in una nota in cui annuncia la partecipazione alla 4th Global Ministerial Conference on Road Safety, in programma dal 18 al 20 febbraio a Marrakech, in Marocco, dove saranno illustrate in particolare le iniziative in materia di sicurezza stradale. Nel dettaglio, la spesa in manutenzione nell’anno appena trascorso ha visto 690 milioni spesi per lavori su ponti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi