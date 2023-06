Anas, servizi di ingegneria da 80 milioni per indagini e attività ispettive sui ponti di El. & E.

L'appalto è suddiviso in 16 lotti. Le offerte dovranno pervenire entro il 17 luglio









Anas accresce la sicurezza delle proprie strade con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale odierna di un bando di gara, del valore di 80 milioni di euro, per servizi di ingegneria, prove di laboratorio e indagini dei ponti di competenza Anas, che si somma ai 44 milioni di euro banditi a febbraio per le gallerie.



L'obiettivo è applicare le tecnologie più avanzate per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo delle infrastrutture, sulla base delle indicazioni fornite dalle "Linee Guida...