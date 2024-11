Ance Veneto contro l’appalto per la nuova questura di Venezia: prezzi troppo bassi

La nuova Questura di Venezia che sorgerà a Marghera rischia di non vedere nemmeno i cantieri, secondo il presidente di Ance Veneto, Alessandro Gerotto. «Un progetto da circa 50 milioni di euro che non tiene conto dell’aggiornamento del prezzario regionale e dove la stazione appaltante pratica un taglio lineare senza motivazioni» denuncia Gerotto, che fa i conti in tasca all’opera che dovrà essere appaltata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo di 48 milioni di...

