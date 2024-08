Anche il partenariato pubblico privato fra gi aggiornamenti ai principi contabili

Con lo schema di decreto predisposto per il 17° aggiornamento dei principi contabili, ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Commissione Arconet, adegua i principi contabili con le novità introdotte dal nuovo codice degli appalti, Dlgs 36/2023, in tema di partenariato pubblico-privato.

Nello specifico viene aggiornato il paragrafo 8.2. del Principio Contabile 4/1 applicato concernente la programmazione di bilancio, prevedendo che: «Con riferimento ai lavori da realizzare...