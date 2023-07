Annullamento della Dia sempre possibile se si attesta il falso di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato: la tempestività della Pa è legata alla scoperta dei fatti; ritiro in autotutela anche senza esporre ragioni di pubblico interesse, se c'è falsa rappresentazione della realtà











Un contenzioso in un comune pugliese ha consentito al Consiglio di Stato di affermare i principi e limiti che attengono alla possibilità da parte dell'ente locale di agire in autotutela nei confronti di una dia o una scia, anche risalente nel tempo. La vicenda riguarda una Dia presentata nel 2010 (integrata nel 2012 e nel 2013) per la demoricostruzione di un deposito, con ampliamento volumetrico ai sensi del Piano casa Puglia. Nel 2013 (subito dopo l'ultima integrazione della Dia presentata dal promotore...