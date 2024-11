Ansaldo in prima linea per ampliare una centrale nucleare il Romania

Ansaldo nucleare in prima linea per la realizzazione di due nuovi reattori in Romania. La divisone di Ansaldo energia dedicata all’atomo, in joint venture con la canadese Candu energy (gruppo Atkinsréalis) e le statunitensi Fluor corporation e Sargent & Lundy, si è aggiudicata un contratto di servizi di ingegneria, approvvigionamento e gestione delle costruzioni dalla società romena Energonuclear, sussidiaria di Nuclearelectrica.L’accordo, siglato a margine della conferenza sui cambiamenti climatici...

