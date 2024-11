Appalti Ue, in Italia gare più lente: servono 279 giorni

Quasi 300 giorni, 279 per la precisione, contro i 121 giorni degli altri Paesi europei. Tanto durano le procedure di aggiudicazione degli appalti di rilevanza comunitaria in Italia. Tempi lumaca con 158 giorni in più che perdono altro terreno se paragonati a quelli di Francia e Germania, dove per questo tipo di appalti tra bando e aggiudicazione trascorrono rispettivamente 102 e 84 giorni, mentre la Spagna si attesta a 180 giorni.

Il grafico con il confronto

L’analisi è contenuta in un rapporto dell...