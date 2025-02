Aree vincolate, condono 2003 inapplicabile a ristrutturazioni pesanti o demoricostruzioni

Gli abusi edilizi realizzati attraverso una ristrutturazione edilizia “pesante” o una demoricostruzione non possono essere condonati ai sensi del terzo condono edilizio del 2003 se sono realizzati in aree sottoposte a vincolo ambientale-paesistico. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato in una recente sentenza in cui ha respinto l’appello di un residente del comune di Bari a causa di una controversia legata a un abuso edilizio di cui l’interessato ha chiesto inutilmente la sanatoria, una prima volta...

