Aree vincolate, parere della Sovrintendenza dovuto solo per abusi sanabili

In caso di abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo (non totale) il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili. In assenza dei presupposti di legge di sanabilità, il parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta. Con questa motivazione il Tar di Catania con la sentenza n3980/2024 ha respinto il ricorso al Tar presentato da una persona contro l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate tra il 1976 ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi