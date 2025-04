Arrigo Giana nuovo amministratore delegato di Autostrade per l’Italia

«Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia Spa, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Antonino Turicchi, ha nominato Arrigo Giana quale Amministratore Delegato della Società e Andrea Valeri Vice-Presidente della Società». Lo comunica Aspi in una nota, aggiungendo che «il Consiglio, inoltre, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato Piergiorgio Peluso come Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis...

