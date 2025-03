Assistenti sociali, il boom (+40%) non investe il Sud

I soldi aiutano, ma da soli non bastano a fare la felicità. Tradotto in termini di finanza pubblica, le risorse sono decisive per sviluppare un servizio, ma senza un governo efficace dei processi il rischio, soprattutto nel welfare territoriale, è di spingere ulteriormente le aree dove un’attività è già sviluppata senza chiudere le distanze territoriali che sono ancora uno dei problemi più gravi del Paese.

Lo dimostra la storia dei finanziamenti aggiuntivi per gli assistenti sociali, nell’analisi ...