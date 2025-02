Atto di donazione revocabile se lesivo delle ragioni creditorie della Pa

È revocabile l’atto di donazione di beni immobili quando questo sia lesivo delle ragioni creditorie dell’Amministrazione danneggiata non soltanto quando i beni residui non lasciano alcuna possibilità di esecuzione a favore del credito erariale ma anche quando per effetto dell’atto di cui si chiede la revocatoria ne deriva una più difficoltosa esazione del credito. L’azione revocatoria costituisce un’azione autonoma rispetto a quella che, attraverso l’ordinario giudizio di responsabilità, è tesa all...

