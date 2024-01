Autonomia, perequazione ordinaria e infrastrutturale fondamentali per l’avvio a regime del federalismo fiscale

Lo scorso 10 gennaio il ministro Calderoli, nel corso del question time alla Camera dei Deputati, ha affrontato il tema della definizione dei Lep e la determinazione dei costi e fabbisogni standard in relazione al conseguente rischio di insostenibilità della finanza pubblica. Al di là dei corretti riferimenti con l’applicazione del federalismo fiscale, il ministro ha generato due perplessità in chi lo ha ascoltato. Ciò in attesa che si consumasse l’esame del suo Ddl al Senato iniziato il 16 gennaio...

