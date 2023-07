Avvalimento, valido anche il contratto senza corrispettivo per l'ausiliaria di Roberto Mangani

Link utili Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 12 luglio 2023, n. 6826 Consiglio di Stato

Anche se il rapporto ha una natura onerosa, non è detto che il corrispettivo debba essere ti tipo monetario, dice il Consiglio di Stato









Il contratto di avvalimento che non preveda un corrispettivo a favore dell'impresa ausiliaria non può per ciò solo considerarsi nullo. Infatti, nonostante tale contratto abbia per sua natura carattere oneroso, tale carattere può essere ravvisato nella sussistenza di qualunque tipo di interesse economico – patrimoniale in capo all'impresa ausiliaria, anche se lo stesso non si traduce in termini immediati in un corrispettivo monetario. Questo principio, tradizionalmente affermato dalla giurisprudenza...