Banca d'Italia, appalto da 17,7 milioni per lavori di ristrutturazione edile a Roma di Alessandro Lerbini

Edilizia universitaria: a Torino e Parma in gara due interventi per 11,7 milioni









Opere di riqualificazione per la Banca d'Italia a Roma. È stato pubblicato il bando per i lavori di ristrutturazione edile e impiantistica dell'edificio di proprietà della Banca in via Mazzarino 12/14.

L'intervento, che avrà una durata di circa 3 anni, ha un valore di 17.782.441 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 23 maggio. La Banca svolgerà le sedute di gara in modalità telematica utilizzando la tecnologia Skype.



Due gare al via per l'edilizia universitaria. A Torino vale 5.590.966 euro...