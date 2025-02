Bandi Pnrr, il vincolo temporale non giustifica il frazionamento dell’appalto

Il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto Pnrr non può giustificare il frazionamento dell’appalto in cinque distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, stante il valore complessivo sopra-soglia degli affidamenti in esame. È necessario, infatti, indire un’unica gara d’appalto da suddividere in lotti per la realizzazione del progetto. Lo afferma l’Anac nella nota n.4115/2024 pubblicata il 14 gennaio scorso e firmata dal presidente Busia sul...

