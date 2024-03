Bari al voto sotto inchiesta - Decaro: se dubbi via la scorta

Tre mesi dal voto, un’inchiesta della Dda che terremota l’amministrazione e uno scontro frontale tra sindaco e Governo, tra maggioranza e opposizione. A Bari la temperatura si fa rovente. «In questi anni il Comune si è costituito 19 volte parte civile nei processi contro i clan e le organizzazioni criminali: io ho paura per me e per la mia famiglia, ma non mi giro dall’altra parte», dice commosso il primo cittadino dem Antonio Decaro nella conferenza stampa convocata all’indomani della nomina, da...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi