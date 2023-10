Bilancio al nodo delle spese non ricorrenti di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il responsabile finanziario deve presentare conti in pareggio anche senza linee dalla giunta









La predisposizione del bilancio 2024/2026 richiede la corretta classificazione delle spese. Il Dm del 25 luglio sul bilancio tecnico dà al responsabile finanziario il compito di predisporre, anche in assenza di linee di indirizzo politiche e di risposte da parte degli altri responsabili, un documento in equilibrio da sottoporre alla giunta. Per arrivare al pareggio, il responsabile finanziario è chiamato a ridurre in primo luogo gli stanziamenti di spese non ricorrenti non impegnate, poi quelle non contrattualizzate e non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente.

Queste ultime sono state individuate dall’articolo 18 del Dl 95/2012. L’elenco non considera fondamentali le spese per la cultura, il turismo, le politiche giovanili, eccetera.

Entrate e spese non ripetitive, invece, sono trattate nell’allegato 7 al Dlgs 118/2011 che nel definire la struttura della codifica delle transizioni elementari indica il codice identificativo dell’entrata ricorrente e non ricorrente. La definizione dipende dalla circostanza che l’entrata o la spesa siano previste a regime o limitate a uno o più esercizi. Per l’attribuzione della codifica sono da considerare non ricorrenti le entrate da donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni, i gettiti dalla lotta all’evasione, le entrate per eventi calamitosi, le alienazioni, i prestiti e i contributi agli investimenti, a meno che non siano definiti «continuativi» dal provvedimento o dalla norma che li autorizza. Nelle spese, sono da considerare non ricorrenti quelle per le elezioni, i ripiani di disavanzi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive, gli investimenti diretti e i contributi agli investimenti.

Ogni ente deve verificare le classificazioni dei singoli capitoli di Peg, considerando che potrebbero rientrare tra le spese non ricorrenti quelle discrezionali (contributi, manifestazioni, rappresentanze) poiché non obbligatorie, che quindi potrebbero non essere presenti nelle altre annualità. Occorrerà, poi, valutare i finanziamenti specifici a copertura, a meno che non si tratti di contributi continuativi e ricorrenti.

L’analisi dovrebbe prendere in considerazione anche le spese del personale a tempo determinato e per contratti di somministrazione. Non possono essere considerate ricorrenti le spese finanziate con avanzo vincolato o accantonato, ad esempio per il pagamento degli arretrati contrattuali. Sarebbero da considerare non ripetitive anche le spese direttamente correlate a entrate che la norma non considera tali, quali ad esempio gli aggi e le spese per recupero dell’evasione.