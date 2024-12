Bolzano aggiudica la demolizione e ricostruzione della caserma per 21 milioni

Opere di riqualificazione urbanistica in gara a Bolzano. La Provincia autonoma ha pubblicato il bando per le opere di demolizione, nuova costruzione e ristrutturazione di diverse palazzine presso la caserma Vittorio Veneto per un importo di 21.034.248 euro. La gara, in particolare, riguarda il lotto 2A, palazzine Menabrea e polifunzionale.

In sede di valutazione dlele offerte, 80 punti saranno assegnati alla qualità e 20 al prezzo. Il bando rimane aperto fino al 17 gennaio 2025.



