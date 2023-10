Bonus casa, ritenute sui bonifici più care: crescono dall’8 all’11% di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

La ritenuta collegata ai bonifici parlanti, necessari per ottenere i bonus casa, sale dall’8 all’11 per cento. Il disegno di legge di Bilancio, nelle prime bozze circolate ieri, non contiene interventi su proroghe e percentuali delle agevolazioni edilizie, come annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ma porta con diverse misure una stretta indiretta a questi meccanismi di incentivazione.

Il colpo più duro viene assestato alle imprese della filiera dell’edilizia: punta a monetizzare, in maniera rapida, la corsa alle ristrutturazioni registrata negli ultimi due anni, creando un immediato effetto di cassa. Viene, infatti, innalzata dal 2024 di tre punti la ritenuta (a quota 8% da gennaio 2015) che banche e Poste trattengono, a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, al momento dell’accredito dei bonifici disposti dai clienti ai fornitori per ottenere detrazioni.

Si tratta di una scelta che non porta maggiori imposte alle imprese ma riduce la loro liquidità, anticipando di diversi mesi il momento nel quale vengono effettuati i versamenti all’Erario. Coinvolti in questa stretta sono tutti i bonus edilizi, dal superbonus all’ecobonus, passando anche per lo sconto base del 50% per le ristrutturazioni ordinarie. La perdita di liquidità, collegata a questa misura, è destinata a colpire ancora più duramente le imprese, perché arriva quando non è ancora stato risolto il grande problema della monetizzazione dei crediti non ceduti, rimasti in pancia a molte aziende dell’edilizia.

Non è, però, l’unica stretta inserita in manovra per i bonus casa. Un’altra misura punta a colpire le operazioni di ristrutturazione, agevolate con il superbonus su immobili diversi dalla prima casa. L’obiettivo è frenare le vendite speculative di appartamenti e fabbricati messi a nuovo grazie alla maxi agevolazione. Viene, così, introdotto un regime di plusvalenza modellato sul quinquennio di sorveglianza che già oggi scatta al momento dell’acquisto di un immobile.

Con la nuova norma, la ristrutturazione agevolata con il superbonus fa scattare un periodo di cinque anni di sorveglianza, durante il quale l’eventuale cessione genera una plusvalenza tassata. Proprio per bloccare solo le operazioni speculative, sono fuori da queste limitazioni gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del quinquennio (o di un periodo più breve, se la vendita arriva prima dei cinque anni).

La terza stretta apre un nuovo fronte di verifiche sul 110%; riguarda l’allineamento tra lavori realizzati e comunicazioni al catasto. L’agenzia delle Entrate avrà il compito di passare al setaccio i lavori di superbonus, compilando liste selettive di contribuenti e controllando «se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione» di variazione catastale. Queste modifiche, infatti, possono avere un effetto di tipo fiscale, andando a modificare la rendita dell’immobile. In caso di disallineamenti, partiranno lettere di compliance all’indirizzo dei cittadini.