Bonus edilizi 2025, più tasse e meno agevolazioni per dieci milioni di seconde case Verso la manovra finanziaria: chi effettuerà lavori di ristrutturazione dal prossimo anno avrà in molti casi sconti fiscali meno vantaggiosi: per chi non interviene sull’abitazione principale lo sconto base passerà dal 50 al 36%