Bonus facciate ed ecobonus, il credito può essere ceduto cinque volte

La domanda del lettore: Vorrei sapere quante volte, e a quali soggetti, può essere ceduto il credito d’imposta derivante da bonus facciate e da ecobonus.

La risposta dell’esperto: In presenza di tutte le condizioni di legge vigenti - provvedimento abilitativo dei lavori richiesto prima del 17 febbraio 2023 e spese documentate da fattura emessa al 30 marzo 2024, per lavori già eseguiti (articolo 1 e seguenti del Dl 39/2024, convertito in legge 67/2024) -, per i crediti, da superbonus al 110% ...