Brancaccio (Ance): Sugli immobili bisogna attrarre capitali privati: case green con incentivi

«Ormai lo diciamo da un po’ e non è certo per lamentarci: l’edilizia gode ancora di un ottimo momento ma ci sono segnali di flessione che è necessario leggere per tempo». Federica Brancaccio, presidente Ance, non si stanca di dirlo ormai da mesi, l’ultima volta all’assemblea dell’Ance quando dal palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma ha rilanciato l’idea di un Pnrr-bis, questa volta sulla casa che deve andare a braccetto con un’agenda politica chiara sulle politiche per le città.

Presidente...