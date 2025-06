Btp Green a quota 58,5 miliardi: fondi al top per i trasporti

Con gli 11,5 miliardi raccolti nelle tre emissioni di BTp Green dell’anno scorso lo Stato ha spinto gli interventi per la realizzazione della Metro C di Roma e per il rinnovo delle linee A e B, della M1, Me, M4 e M6 a Milano e il completamento della linea 1 di Napoli (693,4 milioni, destinati anche ad altre città da Brescia a Rimini); ha finanziato con 476,6 milioni gli interventi nel resto del trasporto pubblico locale, dai tram agli autobus; ha dedicato 3,54 miliardi agli investimenti nell’Alta...

