Cagliari, appalto da 94,1 milioni per completare la diga sul rio Monti Nieddu

In Sardegna e Calabria vanno in gara due opere idriche per un valore complessivo di 116,4 milioni. Invitalia appalta l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Il bando, dall’importo di 94.128.301 euro, prevede i lavori di completamento della diga principale sul rio Monti Nieddu. Le opere ricadono nel territorio del comune di Sarroch, in provincia di Cagliari. Alla qualità...

