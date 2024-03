Calabria, bando da 22,3 milioni per l’efficienza idrica nei piccoli comuni

Arrivano dalle opere idriche le principali opportunità degli ultimi giorni per le imprese che lavorano negli appalti pubblici. La gara più importante è stata promossa da Sorical che assegna l’accordo quadro finalizzato all’affidamento degli interventi per l’efficienza delle reti di distribuzione idrica dei comuni della Calabria di terza fascia di grandezza (6-10.000 abitanti) suddivisa in due lotti. Il valore complessivo dei lavori è di 22.323.797 euro, di cui 10,2 milioni per il lotto 1 Nord e 12...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi