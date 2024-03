Calabria, prorogate la gare Pnrr da 30 milioni sulle reti idriche

La gara Pnrr da circa 30 milioni di euro indetta dall’azienda calabrese Sorical per l’efficientamento della rete idrica regionale guadagna qualche giorno in più. L’avviso pubblicato il 25 marzo dalla committente sposta (senza fornire spiegazioni) all’8 aprile il termine per la partecipazione.

Si tratta, più precisamente della gara in due lotti con accordo quadro per l’affidamento degli interventi per l’efficienza delle reti di distribuzione idrica dei comuni della Calabria di terza fascia di grandezza...