Cambio di destinazione «dirimente» per configurare una nuova costruzione di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato ricorda i casi in cui l'intervento edilizio non può essere considerato una ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ma configura un oggetto edilizio del tutto diverso dal precedente









La trasformazione di un noto edificio industriale dismesso in provincia di Bolzano - la ex Zuegg nel comune di Lana - offre al Consiglio di Stato l'opportunità di un articolato e approfondito ricapitolo degli elementi sostanziali che distinguono una nuova costruzione dalla ristrutturazione edilizia, anche attraverso la demolizione e ricostruzione, come nel caso specifico. La controversia è stata promossa dalla società immobiliare interessata alla valorizzazione dell'ex edificio industriale e che ...