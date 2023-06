Campania, accordo quadro da 529 milioni per completare la diga di Campolattaro di Mauro Salerno

Come annunciato, sbarca in Gazzetta Ufficiale il maxi-bando per il completamento della diga di Campolattaro in Campania. Il bando, pubblicato dalla Regione, risulta suddiviso in tre lotti, con un importo complessivo di 529,3 milioni di euro. Tutti e tre i lotti possono essere aggiudicati a un'unica impresa. Per partecipare c'è tempo fino al 31 luglio, le buste con le offerte saranno aperte il giorno successivo.

La formula scelta è quella dell'appalto integrato - con progettazione esecutiva e realizzazione...