Campetto da calcio (recintato), se è «particolarmente esteso» serve il permesso di costruire di M.Fr.

Non è un’«area ludica» in edilizia libera, dice il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tar Campania e dando ragione al comune che aveva emesso l’ordinanza di demolizione

Young boys playing football soccer match at training camp for kids. Sports tournament for youth team at summer

Un campetto di calcio circondato da una recinzione inserita su un cordolo di cemento perimetrale e con anche dei sostegni più alti per le luci. Secondo il promotore, l’intervento rientra nell’edilizia libera, da segnalare con Cila. Secondo il comune campano di Scafati si trattava invece di una trasformazione del territorio che richiedeva il rilascio del permesso di costruire. La controversia, avviata dall’impugnazione al Tar dell’ordinanza di demolizione, è stata risolta in primo grado a favore del proponente. Il giudizio è stato invece ribaltato dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello del Comune. Secondo i giudici del Tar Campania (Salerno), la trasformazione dell’area non era tale da richiedere il permesso di costruire, «non venendo in rilievo opere edilizie fuori terra, ma, piuttosto, semplicemente l’allestimento di una “area ludica senza fini di lucro”». Niente da dire neanche sulla recinzione (e annesso impianto di illuminazione), «tenuto conto della natura meramente accessoria delle opere». Inoltre «le opere di recinzione di un terreno - precisa il Tar - non si configurano, come nuova costruzione quando, per natura e dimensione, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendenti lo ius excludendi alios o la delimitazione e l’assetto delle proprietà; sicché la valutazione in ordine alla necessità o meno della concessione edilizia deve essere effettuata caso per caso avendo riguardo ai due parametri della natura e dimensione delle opere ed alla loro destinazione e funzione».

Nel caso specifico l’intervento, come emerge dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.9022/2023 dello scorso 17 ottobre, consisteva in «paletti in metallo su cordolo in cls armato di mt. 0,30 circa, di circa 1,80 mt. di altezza a recinzione di un’area rettangolare di 30 mt. per 50 mt., modificata con creazione di fondo di allettamento con brecciame e materiale di risulta, con la messa in opera di 14 pali in ferro di cui 6 per l’illuminazione di altezza mt. 8,00 circa, presumibilmente ancorato al suolo con plinti di cls», oltre alla «messa in opera di due cancelli carrai sulla recinzione esterna».

Secondo i giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, l’intervento configura una trasformazione del territorio che richiede il permesso di costruire. «Il manufatto in questione - fanno notare preliminarmente i giudici - riguarda un’area particolarmente estesa in quanto lunga 30 metri per 50 metri». «Inoltre - aggiungono - tale recinzione non è composta solo dalle reti ma le stesse solo collocate su un cordolo che, seppur non particolarmente alto, si estende, comunque, per l’intero perimetro della recinzione. In considerazione dell’estensione dell’opera, la stessa non può ricondursi all’ambito della c.d. edilizia libera».

Peraltro, i giudici del consiglio di Stato, vanno anche oltre, censurando la stessa realizzazione del’“area ludica”. «Non può ritenersi sorretto da un valido titolo il campo di calcio realizzato - affermano infatti, dal momento che queste opere, complessivamente valutate, integrano un’apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell’area, considerato che, come esposto, si tratta di un campo di dimensioni pari a mt. 50,00 x 29,00, munito, comunque, di due panchine, di fari per l’illuminazione e della recinzione sopra esaminata».