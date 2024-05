Campi Flegrei, il Governo verso lo stop alla costruzione di nuove case

Sui Campi Flegrei il Governo sceglie di muoversi lungo un doppio binario: da un lato la promessa di risorse per la messa in sicurezza degli edifici e la garanzia di continuità dei servizi essenziali, dall’altro lato il divieto di nuove costruzioni nell’area a rischio bradisismo. Con un monito generale: il pericolo zero non esiste, bisogna essere «pronti a ogni evenienza». Sul primo fronte, quello della prevenzione, la priorità sarà assegnata agli edifici pubblici nella zona rossa del bradisismo (...

