Canelli (Ifel-Anci): «Togliamo subito i vincoli alle risorse per gli asili nido e per il welfare locale» di Gianni Trovati

L'intervista al sindaco di Novara e presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale









«Togliamo il vincolo alle risorse per gli asili nido e il welfare, e con una parte di quei soldi rinforziamo il fondo di solidarietà comunale ed evitiamo i tagli ai Comuni». Alessandro Canelli, sindaco di Novara, da presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci (Ifel) è abituato a maneggiare i numeri, e a cercare in quelli le soluzioni alle tante questioni che si aprono nella finanza locale. Da leghista, rieletto sindaco nel 2021 con un quasi plebiscito (69,6% al primo turno...