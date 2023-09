Cantieri, pronto il decreto per semplificare il riutilizzo di terre e rocce da scavo di Mau.S.

«Ottime notizie per il settore edile. Pronto il decreto ministeriale che semplifica la disciplina per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione di opere infrastrutturali».

Lo rende noto la viceministro all'Ambiente e alla sicurezza energentica, Vannia Gava in una nota spiegando che si tratta di «un provvedimento attesissimo dal mondo imprenditoriale e industriale italiano, che da tempo chiedeva una revisione delle norme per snellire gli oneri burocratici in capo alle...