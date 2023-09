Caro materiali, Ance: continua a essere un ostacolo all'apertura dei cantieri di El&E

Nell'audizione in Senato sul decreto legge 104/2023 l'associazione ha rinnovato anche la richiesta di sbloccare 30 miliardi di crediti del superbonus. Correttivi al codice appalti









«Il caro materiali nei lavori pubblici continua a rappresentare un ostacolo per la tempestiva realizzazione dei cantieri in Italia». Lo ha ribadito l'Ance in occasione dell'audizione, il 12 settembre presso le commissioni Ambiente e Industria del Senato per la discussione del Dl 104/2023. L'Associazione ha sottolineato ai parlamentari la «necessità di rinnovare nel 2024 le misure straordinarie già adottate per il caro materiali negli anni 2022 e 2023 per evitare il blocco dei cantieri».



I costruttori...