Casa, Tajani apre sui piccoli abusi: discutiamo, ma non sia un condono

Non c’è nessuna contrarietà. Anzi, «al Senato c’è una proposta di legge di Forza Italia dedicata alla rigenerazione urbana» che può consentire di «sanare piccoli abusi» senza che «questo appaia come un condono». Antonio Tajani torna a parlare della sanatori sulla casa proposta da Matteo Salvini per ribadire la posizione degli azzurri: si allaa sanatoria di interventi minori ma «no» a condoni che favoriscono interventi dannosi per l’ambiente o che risultino «offensivi» per i cittadini che rispettano...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi