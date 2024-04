Case green, altro via libera dai Paesi membri: la direttiva domani all’approvazione finale

L’appuntamento è fissato per domani mattina. Sarà il Consiglio Ecofin a chiudere, a poco più di un anno dal primo voto del Parlamento europeo, il lunghissimo percorso della direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive). E lo farà con quello che, salvo clamorose sorprese, sarà davvero l’ultimo passaggio per la norma quadro che definirà le regole per la riqualificazione energetica degli immobili di tutta Europa da qui al 2050.

Intanto, passo dopo passo, il compromesso faticosamente raggiunto...